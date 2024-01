Carlo Ancelotti, su “último banquillo” y la posibilidad de ser DT en Brasil

El italiano Carlo Ancelotti valoró la renovación de su contrato por dos años más con el Real Madrid, hasta el 20 de junio de 2026, mostrando su felicidad por cumplirse su deseo de continuar, agradecido a la Confederación brasileña por el interés y recuperando una frase de la que se desdijo, al afirmar que será su “último banquillo”. “Estoy muy contento por la renovación, ha sido bastante sencilla. La hemos acordado entre los dos sin problemas ni dudas. Un acuerdo rápido y estoy muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid”, aseguró en rueda de prensa. Video: Alfredo Morelos, su equipo del fútbol colombiano y ¿sale del Santos? “Es mi último banquillo, no sé si será ese año pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí”, añadió.

Ancelotti tuvo palabras para la Confederación Brasileña de Fútbol y, en especial para Ednaldo Rodrigues, que cuando era presidente mostró su interés por el técnico italiano. Real Madrid: vuelve Vinícius, “otros están muy cerca”; declaró Ancelotti. “Todo el mundo lo sabe, es la realidad, lo sabe el Real Madrid que he tenido contacto con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, al que agradezco el cariño y el interés para que entrenase a la selección de Brasil”, explicó.

“Me hizo sentir orgulloso y honrado, pero todo estaba pendiente de la situación con el Real Madrid. Estaba claro para todos. En los últimos meses ha dejado de ser presidente pero el contacto lo tuve y quiero agradecer el cariño. Al final la cosa ha sido como he querido, quedarme aquí”, confesó. Bromeó Ancelotti con la posibilidad de ser seleccionador de Brasil desde 2026. “Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión”. Video: la razón por la que el cartagenero Diego Valoyes no llegó a Boca. ‘Carletto’ se mostró agradecido al Real Madrid por la confianza en su trabajo y dedicó elogios al presidente Florentino Pérez, que decidió no esperar a final de temporada para valorar los títulos conseguidos y presentó la renovación a su entrenador antes de acabar el 2023.