Cara a cara de los técnicos finalistas del fútbol colombiano

Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera, al frente de Atlético Nacional, y Hernán Torres, en el banquillo de Deportes Tolima, hicieron grandes campañas en el primer semestre del año y están a 180 minutos de dar la vuelta olímpica.

El ‘Arriero’ busca darle la estrella 17 al elenco verdolaga, mientras que Torres sueña con entregarles la cuarta corona a los ‘pijaos’.

Herrera, nacido en Caldas (Antioquia), asumió como encargado del equipo verde desde agosto pasado, tras la salida de Alejandro Restrepo y logró llevarlo a la final, tras cuatro años de ausencia en esta instancia.

Al ‘Arriero’ además se le aprecia por el don de gente que tiene para manejar el grupo y para tratar a sus colaboradores, ya que no escatima en esfuerzos por reconocer el aporte que cada uno de los miembros del cuerpo técnico y médico hacen con el equipo.

Hernán Darío es el sexto colombiano en alcanzar la final con Atlético Nacional. Antes lo habían logrado Luis Fernando Montoya, Juan José Peláez, Santiago Escobar, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.

A sus 64 años, el estratega antioqueño busca su primer título de Liga en su carrera profesional. Ya fue campeón de la Copa Colombia con los verdolagas en la temporada 2018.

Además, fue ganador dos veces de la Primera B con Real Cartagena en 1999 y 2004. Con la escuadra heroica disputó el título de Liga en el año 2005 perdiendo la final con Deportivo Cali.

“Las finales hay que saberlas jugar y luchar. Se juegan con garra. Nacional llevaba cuatro años sin estar en finales y he visto la alegría de la gente. Tengo un grupo de trabajo muy bueno y directivos que me han apoyado. En estos momentos a uno le salen las cosas, pertenece a la institución y habrá que ver qué sucede de ahora en adelante. Como entrenador de Nacional, creo que soy el más barato de todos y todo no es plata”, comentó Herrera luego de avanzar a la final.