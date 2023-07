Barristas de Nacional en líos: Fiscalía pedirá cárcel para cuatro líderes

Los pronunciamientos de ambas partes

En el momento en el que ocurrieron los hechos, el líder de la barra Los del Sur, la que protagonizó los hechos violentos el domingo en el estadio Atanasio Girardot previo al duelo Nacional-América, ofreció excusas por lo sucedido y pidió diálogo con la directiva de Atlético Nacional. TBT deportivo: el clásico que midió el talento de Ronaldinho y Neymar

“Estamos apenados y avergonzados, le pido perdón a la hinchada porque lo que pasó no tiene presentación. Con eso no hay mucha discusión al respecto y no creo que sea algo de extorsión y beneficios como se ha dicho. El Presidente de Nacional no está diciendo toda la verdad y se lo quiero decir constructivamente”, dijo Felipe Muñoz, líder de la barra, en el programa Espn F90.

Muñoz le recordó a la opinión pública que la barra LDS no son un grupo delincuencial. “Nacional se quiere distanciar con las barras por la sobreactuación de afirmaciones que apuntan contra nosotros, como si fuéramos delincuentes, cuando lo único que hemos hecho es aportar”, puntualizó Felipe Muñoz.

Por su parte, el máximo directivo de Nacional se mantuvo en su posición de que todo lo sucedido en el estadio fue producto de “los beneficios” que el equipo le quitó a la barra.

“Me estoy interponiendo en sus intereses. Tienen intereses más que deportivos, económicos, y llegan dos personas que quieren poner órdenes de mandato y llegamos a ser obstáculos, a mí y al vicepresidente no nos han tenido dentro de sus afectos”, dijo Navarro. ¡Qué susto! El video en el que Linda Caicedo se toca el pecho y cae

Gracias a ello, Nacional en su momento fue sacado de su estadio por el alcalde Daniel Quintero, el secretario de Gobierno Juan Pablo Ramírez y la administración municipal. A Nacional le tocó jugar en Barranquilla y a puerta cerrada, perdiendo cerca de 2.500 millones de pesos en taquilla y demás ingresos.