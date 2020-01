Atlético de Madrid le ganó al Levante 2-1

El Atlético de Madrid reafirmó su reacción ante el Levante, al que doblegó con goles del argentino Ángel Correa y del brasileño Felipe Monteiro, pero sobre todo con una parada final de Jan Oblak, para volver al podio de la Liga, insistir en su persecución del Barcelona y del Real Madrid y sostener su evolución.

A la espera de versiones más concluyentes y desafíos mayores, el primero la próxima semana en la Supercopa de España en Arabia Saudi, fue una victoria práctica en el estadio Wanda Metropolitano, con la que superó al Sevilla en la clasificación por mejor de diferencia de goles y con la que no pierde de vista ni al Madrid ni al Barcelona.

Mientras, el Atlético prosigue con su recuperación. Los resultados -cuatro victorias seguidas, tres en Liga- son una prueba ya irrebatible. Es su mejor racha del curso. También su irrupción de nuevo en el podio de la clasificación, un sitio natural casi siempre en la era Simeone, pero nada habitual hasta ahora esta temporada.

De la serie de sólo cinco triunfos en 18 encuentros oficiales a la secuencia de victorias actual hay varios factores determinantes: el Atlético ha ajustado más sus mecanismos tácticos, ha mejorado su presión, ha realzado su ambición, ha afinado su precisión, ha logrado jugar más en campo rival, ha restablecido su equilibrio...

Y, sobre todo, ha recuperado el gol. Un problema no hace mucho, ya aparentemente no lo es. No tiene una pegada infalible, pero su porcentaje de acierto ha aumentado sobre la portería contraria, con todo lo que eso supone en una Liga con tanta igualdad, en la que cada partido se mueve el filo de un detalle, de ser eficaz o no.