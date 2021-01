La segunda fecha de la Liga y el Torneo BetPlay arrancarán hoy viernes 22 de enero con un partido en cada uno de los certámenes.

Real Cartagena, en la B, tendrá acción mañana sábado ante el Atlético de Cali, duelo en el que buscará continuar por el camino de la victoria tras el triunfo ante Cortuluá en su estreno.

El Torneo será el primero en empezar su fecha 2, con el duelo entre Barranquilla y Boca Juniors de Cali, que se disputará en el Romelio Martínez a partir de las 6:00 de la tarde.

Los dos equipos vienen de empatar en la primer jornada. Los atlanticenses 2-2 en su visita a Orsomarso y los caleños 1-1 como locales ante Atlético.

La Liga, por su parte, arrancará a las 8:00 p.m. con el choque entre Independiente Medellín y Patriotas Boyacá, en el Atanasio Girardot.

Los paisas cayeron en su debut ante Junior en Barranquilla y Patriotas apenas tendrá su estreno en la temporada 2021.

Cumplirán 18 enfrentamientos en la máxima categoría del fútbol colombiano, con un amplio dominio en favor del DIM, que cosecha 11 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Además, el poderoso de la montaña ganó en los 9 cruces en casa frente a Patriotas, con 24 goles a favor y 6 en contra.

El fútbol colombiano continuará el sábado con partidos interesantes. Primero se jugarán los cotejos de la B. A las 3:00 de la tarde, en simultáneo, se jugarán los Leones vs Fortaleza, Atlético vs Real Cartagena, Valledupar vs Orsomarso.

Leones y Fortaleza no actuaron en la primera fecha, mientras que Atlético y Real Cartagena vienen de empatar y ganar, respectivamente.

Los cartageneros no podrán contar con Juan Pablo Pino para este segundo partido dado que todavía se pone a punto tras recuperarse de unas molestias físicas que también le impidieron participar en la victoria sobre Cortuluá.

Valledupar llega tras vencer a domicilio al Quindío y Orsomarso, de empatar con el Barranquilla.

A las 3:30 p.m. del sábado, la B continuará con el Llaneros vs Deportes Quindío. Llaneros también viene de ganar como visitante frente a Unión Magdalena y los cuyabros de perder en casa ante Valledupar.

A las 5:35 de la tarde se jugará el único partido de la A de ese día, que será el que enfrenta a Envigado con Deportivo Pasto. Los dos equipos intentarán ganar su primer partido, pues vienen de caer ante Millonarios, el primero, y de empatar ante La Equidad, el segundo.

Antioqueños y pastusos se repartieron los últimos 6 encuentros de Liga con 2 triunfos por lado y 2 empates. Pasto tiene un invicto de 3 juegos ante los naranjas (1-1, 1-1 y 1-0). Sin embargo, Envigado lleva 2 partidos sin caer en su estadio ante los Volcánicos: 1-0 (2018) y 1-1 (2019). Su última caída en condición de local en el historial fue en 2017 (1-2).

El domingo la B no tendrá partidos debido a que el Cortuluá vs Real San Andrés fue pospuesto.

Para ese mismo día está programado el Santa Fe vs Tolima, pero la Dimayor todavía no revela la hora para el choque en El Campín.

A las 4:00 p.m., América recibirá al Águilas Doradas de Hubert Bodhert. Los dos clubes jugarán su primer partido en la Liga 2021.

Llegarán a 10 encuentros en primera división. Los escarlatas tienen un invicto de 4 partidos ante Rionegro (3PG-1PE) y nunca cayeron en su estadio, con 3 victorias y 2 empates. Águilas, por su parte, lleva 9 juegos sin conocer la derrota (6PG-3PE). Su última caída fuera de casa fue casualmente en su reciente visita al Pascual Guerrero (3-1), en la Jornada 11 de la Liga BetPlay 2020.

El siguiente partido se jugará a las 6:05 en Montería y enfrentará a Jaguares y Bucaramanga. Los costeños perdieron ante Cali en la fecha pasada, mientras los leopardo derrotaron al Chicó.

También tienen un historial de 10 partidos en la Liga. Bucaramanga llega invicto con 4 victorias y 6 empates. Además, empató en 4 de los 5 enfrentamientos en el estadio Jaraguay de Montería, aunque lleva 5 juegos sin ganar de visitante (2PE-3PP).