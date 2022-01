“No ha ocurrido nada, es competencia en el equipo y cada partido elijo a los mejores. Eso afecta a la competencia, a muchos jugadores. Tengo que ser honesto, no ha ocurrido nada particular, el jugador se está entrenando esperando la llamada de su entrenador y, cuando llegue, está listo”, añadió.

“Es simple, no hay nada raro que haya pasado entre nosotros, simplemente hay competencia y el entrenador, que soy yo, elige cada partido a los mejores siendo justo o no, para ganar los partidos. No ha ocurrido nada que no pase en los grandes clubs donde hay mucha competencia y, a veces, siendo muy bueno no vas a jugar. Se habla de Bale o Hazard pero puedo hablar de Marcelo, Nacho, Ceballos, Isco o Jovic que tienen mucha calidad y pasan por lo mismo”, explicó.

“La gestión de la plantilla no es complicada porque los jugadores son muy profesionales. El ambiente es muy bueno entre ellos, por eso no tengo problemas con ninguno y no los voy a tener porque su profesionalidad es muy alta. El carácter y personalidad de cada uno permiten tener un ambiente muy positivo”, añadió.

Además, apuntó a las lesiones de Hazard y Bale como un factor decisivo para sus decisiones, esperanzado de que puedan aportar más en lo que resta de temporada. Descartó ‘Carletto’ que a Eden le haya pedido su selección que pase por el quirófano para estar en mejores condiciones en el Mundial.

“No tengo que darle consejo a Hazard, tiene carácter y experiencia para elegir lo mejor para él. No hemos hablado del tema de la placa, creo que es un tema olvidado. No es un tema que haya hablado con el doctor porque me lo habría dicho”, dijo.

Enfocando el duelo copero ante el Elche, Ancelotti descartó conceder descanso al brasileño Vinícius Junior y en función del cansancio de la Supercopa de España apostará por un equipo de garantías para seguir avanzando en un torneo que valora.

“Es otra final, una eliminatoria en una competición que nos genera ilusión como el resto. Necesitamos estar preparados porque el Elche en los últimos tiempos tiene una buena dinámica. Tenemos que jugar un buen partido para ganar”, opinó.

“Creo que Vinícius tiene que parar cuando lo veamos cansado, que no puede mostrar sus cualidades en el campo o esté lesionado. Darle descanso así porque puede que en dos meses esté cansado no, porque pienso que cuando lo esté no va a jugar y lo cambiaría en dos meses. Ahora no lo veo cansado, creo que puede jugar”, sentenció.