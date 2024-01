América vs. Águilas, el partido más atractivo en la nueva jornada de Liga

Daniel Bocanegra, jugador de América de Cali.//@AmericadeCali

Este sábado 20 de enero, se seguirá jugando la primera fecha de la Liga BetPlay. Once Caldas vs. Boyacá Chicó y Fortaleza vs. Tolima, los otros encuentros.