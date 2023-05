Amenazan a futbolista que hizo un autogol que eliminó al Junior

Envigado quedó eliminado en el todos contra todos de Liga BetPlay después de sumar 20 puntos en 20 partidos. Con una campaña regular, el equipo de jóvenes promesas de Antioquia se ubicó en el puesto 16 de la tabla y no peleó por un cupo a las semifinales. El video de Teófilo Gutiérrez coqueteando con una árbitra que es viral

Sin embargo, el conjunto naranja fue protagonista en la última jornada de la fase regular al perder 2-1 contra Pasto, en un partido en el que anotaron un gol en propia puerta que permitió la clasificación del equipo nariñense a los cuadrangulares y eliminó al Junior de Barranquilla.

El joven Jhon Banguera fue el autor del desafortunado autogol que selló la victoria del Pasto y desde entonces se convirtió en objeto de señalamientos y críticas en las redes sociales. Según denunció su entrenador, Alberto Suárez, tanto Banguera como su familia están recibiendo amenazas.

“Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”, comentó Alberto Suárez en una entrevista en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, refiriéndose a la situación de Banguera y la polémica que lo rodea.