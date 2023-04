Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció sobre el caso Nacional

“Puede ser el grupo económico más grande del país, pero no fue a la mesa de seguridad el día antes. Además, retiró el grupo de seguridad y de logística, antes de que empezara el partido. Eso es un hecho grave, tan grave que no la Alcaldía, si no la policía le tiene el concepto negativo a Nacional. Sin ese concepto positivo de la Policía no se puede jugar un partido en Medellín”, dijo el alcalde. Nacional anunció lo que pasará con boletas de partidos ante América y Melgar

En sus declaraciones, el alcalde aseguró que su objetivo es hacer las veces de mediador entre la barra y el club para que se pueda solucionar la situación y que vuelva a haber partidos de Nacional en el Atanasio. Para eso, dijo que entre el miércoles y el jueves habrá reuniones previas a la que se hará el viernes y en la que participará el ministro del Interior.

“Mi misión es proteger las vidas de las personas que van al estadio. Si en el estadio hay riesgo de estampida, no voy a permitir que haya en partido en el estadio. Eso significa que si la policía no nos da un concepto de seguridad positivo, entonces este no se puede disputar. Nosotros no aceptamos la violencia como un mecanismo de negociación. No aceptamos de ninguna manera que la violencia sea utilizada como una estrategia de negociación y no aceptamos que las directivas falten a su responsabilidad con 40.000 personas que fueron al estadio no asistiendo a la mesa de seguridad e informando que iban a retirar el esquema de seguridad y de logística”. El nuevo récord de Erling Haaland en la Champions League

Quintero dio a entender que con la no realización de los partidos de Nacional en el estadio no se pierde mucho económicamente hablando para la ciudad, ya que aseguró que el cuadro verde solo paga 12 millones de pesos por el arriendo del escenario durante cada juego, mientras que movilizar el cuerpo de entre 800 y 1.000 Policías le cuesta a la Alcaldía más dinero que ese.

Finalmente, el mandatario dio a entender que si las dos partes no llegan a un acuerdo, la administración municipal se mantendrá en su decisión de no prestarle el estadio a Nacional.

“Si vemos que las barras siguen con actitudes violentas, entonces no hay fútbol. Si vemos que las directivas no ponen la seguridad necesaria, no hay fútbol. En un partido normal de Nacional yo muevo 200 policías. Cuando la cosa está tensionada tengo que mover entre 800 y 1.000 personas. Mi misión es sentarlos y darle garrote a los dos. 8 capturados de la barra y a las directivas decirles que respeten a las autoridades. Yo soy la autoridad”, finalizó. El dardo de la mamá de Hakimi a su exesposa por reclamo de fortuna