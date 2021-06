¿Cuáles fueron las razones para que la Selección Colombia diera ese giro ante Perú?

1. Un técnico que conoce al futbolista colombiano: con poco tiempo para trabajar con el grupo y tras una para de casi siete meses de las selecciones del continente, para el estreno de Rueda jugó a su favor que conoce al futbolista colombiano y la historia del juego tricolor. El vallecaucano ya había dirigido a varios de los jugadores que actuaron ante Perú y con pocas sesiones de trabajo pudo hacer que el equipo expusiera su idea en el terreno de juego.

2. Cuéllar en lugar de Wílmar Barrios: tras dejar a James por fuera, la suplencia del cartagenero habría sido otra polémica para Rueda de no conseguir un buen resultado en Lima. Pero, como se dijo en el punto 1, el seleccionador ya conocía a varios de los jugadores y actuar en el fútbol de Arabia Saudita no evitó que Gustavo Cuéllar fuera reclutado para la causa.

Reinaldo apostó por un jugador con sus características y sacrificó a un recuperador nato como Barrios, pero su apuesta resultó porque Colombia se adueñó del medio campo y Perú inquietó poco.

3. Recuperar el estilo del fútbol colombiano: tras intentar un cambio de estilo, apuntando al europeo con Carlos Queiroz, la Selección mostró que con Reinaldo Rueda intentará recuperar el juego de manejo de pelota que se asocia a la historia del país. Desde la era de Maturana y el Pibe Valderrama Colombia se ha caracterizado por mantener el estilo del buen toque de balón. Un estilo que cuando no aparecen los resultados ha sido criticado, pero que se acomoda a la idiosincrasia de los futbolistas cafeteros, con el que se han conseguido los logros más importantes, como la Copa América 2001 y las clasificaciones a octavos y cuartos de los mundiales de 1990 y 2014.

4. La dupla de ataque sumado al nivel de Cuadrado: con excepción de Luis Díaz, el ataque colombiano estuvo integrado por los colombianos que destacan en el fútbol italiano. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, la dupla más letal del Calcio con el Atalanta, hicieron un trabajo de desgaste sobre la zaga peruana y aunque no anotaron, finalizaron su participación en el partido con buenas notas. A ellos se sumó Juan Guillermo Cuadrado, quizás el de mejor nivel en la Juventus al cierre de la temporada y así lo demostró en el juego con Perú, en el que generó faltas, entre ellas las que originó el centro del primer gol de Yerry Mina y la de la expulsión de Miguel Trauco. Acertó Rueda en la elección de su frente de ataque y por ahí empezó a ganar el partido.

5. Solidez defensiva: tras recibir nueve goles en dos partidos en las dos fechas anteriores, el rendimiento de la zaga colombiana estaba frente a un examen. Y aunque Rueda prescindió de los aportes de recuperación de Barrios, el equipo funcionó bien atrás y evitó que la ofensiva rival le generara serias preocupaciones sobre el arco de David Ospina, que no fue muy exigido.

6. Bajón de Perú: aunque el rendimiento de Colombia fue bueno, también hay que señalar que el rival no lo exigió demasiado. El equipo de Ricardo Gareca pasa por uno de sus peores momentos y Colombia pudo aprovechar ese momento para conseguir una victoria que le urgía. Los incas, en su actualidad, son los últimos de la tabla con un solo punto de 15 posibles.

7. Laterales que defienden y se proyectan: William Tesillo y Stefan Medina fueron importantes en el equilibrio del equipo. Con un perfil más defensivo que de ataque, ambos ayudaron a que la zaga colombiana estuviera siempre bien parada atrás, pero también aportaron salida por los costados y fueron apoyos para los extremos Luis Díaz, en el izquierdo, y Cuadrado, en el derecho. Stefan Medina incluso realizó la asistencia del gol de Mateus Uribe.

8. Buen pie en el mediocentro: para dominar la pelota en el medio campo, Rueda apostó por Mateus Uribe como socio de Gustavo Cuéllar. Dos jugadores con capacidad de recuperación, pero que tienen como mejor característica su buen pie para aportarle salida al equipo y manejo de balón para controlar los tiempos del partidos. Colombia le sacó la pelota a Perú durante la mayor parte del juego y el papel de los dos mediocentros ayudó a ese cometido. Uribe incluso aportó uno de los tres goles.

9. Aprovechar el juego aéreo: A pesar de ser central, Yerry Mina es una de las armas ofensivas de Colombia. En cada pelota quieta el jugador del Everton se fue al área rival y en el audio del partido se escuchó que buscarlo en los centros era una indicación del cuerpo técnico. Cuadrado, encargado de los cobros de tiro libre y de esquina, lo buscó en varias ocasiones hasta que lo encontró en la acción del primer gol. Colombia tiene jugadores para ser fuerte en el juego aéreo y no dejó de intentarlo por esa vía. Duván Zapata también presionó a los centrales en los balones al área, Luis Díaz tuvo alguna ocasión y Mateus Uribe sorprendió llegando desde atrás para marcar de cabeza. En partidos cerrados, explotar el juego aéreo puede ser la fórmula para encontrar el camino.

10. Tranquilidad ante la expulsión: Daniel Muñoz tuvo el infortunio de convertirse en el jugador suplente que se va expulsado en el menor tiempo en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, según dato de MisterChip. El ex Atlético Nacional solo estuvo un minuto en la cancha y se fue expulsado por una jugada en la que se consideró actuó con fuerza desmedida en un balón dividido. Pero con su roja el equipo no cambió su juego, mantuvo el dominio del compromiso y los jugadores que entraron desde el banquillo estuvieron a la altura del partido. Si bien es cierto que ya Perú jugaba con 10 jugadores desde el primer tiempo, también lo es que cuando se reciben este tipo de expulsiones los equipos suelen dudar y retroceder en el campo, algo que no hizo Colombia porque tenía confianza en el trabajo que realizaba.