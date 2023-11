Fútbol de Bolívar y la ilusión de ser oro en los Juegos Nacionales 2023

Llegaron cargados con muchos sueños, llenos de mucha motivación, conscientes de la gran responsabilidad y con el firme deseo de dejar huella en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.

Así llegaron los muchachos de la selección Bolívar de Fútbol, que este domingo, a las 2 de la tarde, en la cancha auxiliar del estadio Palogrande de Manizales, debutará ante Antioquia.

El rival de turno es complicado, Antioquia suele tener buenos equipos, pero Bolívar no le teme, no come cuento.

Oscar Passo, técnico de Bolívar, afirma que tiene equipo para dar la pelea y entregarle muchas alegrías a nuestro departamento. Bolívar rueda bien en Juegos Nacionales: Jiménez y Timms son oro

“Nos enfrentamos a una buena selección, que viene como un proceso como el de nosotros, que ha sido bueno también. Esperamos que la respuesta de los nuestros sea adecuada, mostrando siempre en la cancha lo que hemos venido trabajando. Es importante arrancar con pie derecho”, dijo Passo.