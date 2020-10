Galán aseguró que en las horas previas al partido prefirió no pensar que se enfrentaba a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos para no incrementar la presión, porque los nervios ya eran muchos por la ronda alcanzada y por descubrir uno de los estadios míticos del tenis mundial, la pista Philippe Chatrier de París.

“En los vídeos uno piensa que la derecha es más pesada, que no va tan rápido. En realidad eran misiles, golpes ganadores por todos los lados, me limitaba a aguantar”, afirmó el 153 del ránking, que prefirió jugarle al revés porque la potencia era menor.

“Es impresionante, nunca había estado en una de las canchas principales, ni siquiera entrenando. Me sorprendió un poco, no te da chances, jugaba mucho más rápido que yo, era difícil. Fue una buena experiencia, hubiera querido hacer más”, dijo el colombiano.

“Me sentí inferior, pero me motiva para seguir trabajando. Por eso llegué hasta aquí, tengo mucho por mejorar, pero estoy motivado para seguir adelante”, comentó.

“Sentí que me pasaron por encima. Estaba bastante nervioso, sentía que me estaba moviendo, pero no, sentía que estaba muy tenso, nervioso, no podía moverme como juego normalmente, era difícil relajarse”, indicó.