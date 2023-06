¡Fue un fracaso! Campeonato Europeo de Sexo en Suecia fue suspendido

Según reveló Selva en una entrevista con ElPlural, hubo múltiples problemas de organización que llevaron a la suspensión del campeonato.

"Cada día atacaban un montón la página web, las cámaras se quedaban pilladas, la página no iba, las actividades no estaban organizadas, los jueces que deberían haber estado no estaban... En definitiva, había cero organización", comentó la representante española.

Además de los problemas técnicos, se informó que una actriz se quejó del funcionamiento del campeonato y el organizador, el stripper sueco Dragan Bratic, la trató de manera inapropiada, incluso intentando agredirla.

Esta situación generó aún más caos y tensiones entre los participantes. "La situación se ha ido de madre. Es un caos. Más que eso: se ha convertido en una película de terror", afirmó Selva Lapiedra.

Ante estos acontecimientos, los participantes abandonaron la ciudad y el Campeonato de Sexo quedó oficialmente suspendido.