Fue capitán de la selección Colombia, pero su vida en el fútbol duró poco

Se desempeñaba como volante de marca, tenía agresividad para recuperar el balón, no se le arrugaba a nadie en la cancha, mostraba buena técnica, visión de juego y gran despliegue físico.

Jugó en el Real Cartagena entre 2007 y 2009, estando con la selección Colombia sub-20 pasó al Gimnastic de Tarragona de España (Segunda División), en el que estuvo hasta el 2011. De ahí pasó al Independiente Medellín hasta el 2012.

Esa fue la carrera de Mauricio Arroyo, una gran promesa del fútbol bolivarense quien por diversas situaciones, entre ellas las lesiones que tuvo, no pudo consolidarse en el fútbol profesional y tuvo que decirle adiós al alto rendimiento a temprana edad (25 años).

Hizo parte de la nómina de Real Cartagena que alcanzó el título de la Primera B en 2008 y logró el ascenso a la A. Ese mismo año fue convocado por Eduardo Lara a la selección Colombia de mayores para un partido amistoso con Nigeria en Cali.

El cartagenero, de 37 años, escribió en sus redes sociales recientemente: “un vale me dice: de dónde sacas esas fotos. Otro vale de por la casa me mama gallo: ‘esa es la que te cae, pura foto vieja’. Un hermanito del fútbol dice... no son recuerdos, son momentos’. Mi mamá todavía se enorgullece, mis hijas aún me preguntan: ‘papi tú eres famoso’. Algunos hinchas me recuerdan, otro ni por ahí. Mis familiares le dan me gusta a lo que subo en redes y así...”.