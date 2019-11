Freddy Marimón se propone seguir dejando huella

Hace historia

Producto de su esfuerzo

Todo se lo ganó a pulso. Marimón se clasificó a los Juegos Nacionales gracias a sus buenos resultados en la Liga Colombiana de Surf, donde compitió en la categoría convencional.

Hoy por hoy, el bolivarense está en el top 5 de la categoría sub-18, en el top 3 de la categoría sub-16, y es el campeón nacional de la categoría sub-14.

En convencionales, Marimón competirá en la modalidad shortboard categoría mayores.

“Siempre había querido competir en los Nacionales convencionales. Yo practico con personas sin discapacidad, y tengo la mejor preparación. Siempre me he entrenado como un niño sin ninguna limitación”, asegura.

Está feliz, vive un momento especial, este es un reto súper importante como deportista y él lo asume con gran responsabilidad.

“Competir en los Juegos convencionales es un sueño, porque al principio sentía que me veían como una persona que por la discapacidad no podía romper mis límites, y he demostrado a toda Colombia que sí lo he podido hacer. Es un sueño hecho realidad”, agrega.

Gracias a su talento y a los buenos resultados deportivos está nominado al Deportista Paralímpico del año en Colombia. Esto lo tiene más motivado que nunca.

“Siempre que estoy en una competencia convencional, sé que los demás competidores no ven mis discapacidades sino mi potencial, compiten conmigo como si yo no tuviera ninguna discapacidad. La voy a dar toda en los Juegos”, recalca.

Marimón es una de las cartas de Bolívar en el surf, donde también aparecerán los hermanos Giorgio e Isabella Gómez, campeones panamericanos en Lima 2019, y los hermanos Tascón.

Por ahora, Freddy seguirá entrenando duro para ser grande en los Paranacionales y responder de buena forma en los Nacionales.