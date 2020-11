Las redes sociales y los chats de Whatsapp amanecieron con mucho movimiento luego que Gio Urshela no se ganara el Guante de Oro de la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas.

Todos, absolutamente todos veían ganador al cartagenero, que tenía mejores números que sus otros dos rivales para ganar este galardón.

Pero hubo un periodista deportivo cartagenero, muy reconocido y especialista en béisbol, que se la jugó todas y fue drástico con su comentario 8 horas antes de que los mánagers y coachs de los equipos en Grandes Ligas eligieran el ganador de este trofeo.

Se trata del destacado comentarista Fredy Jinete Daza, considerado como toda una eminencia en el béisbol. “Si Urshela no gana el Guante de Oro me lanzo al Mar Caribe”. Incluso, en la columna de ayer en la mañana título: “Giovanny Urshela ganó el Guante de Oro 2020” y esa nota comenzó a replicarse por todas las redes sociales, esas mismas que hoy le pasan factura a Jinete por no haber acertado en su pronóstico.

Muchos preguntan en los chats si Freddy cumplirá su promesa ahora de lanzarse al Mar Caribe con la noticia que sorprendió a todos los amantes del béisbol colombiano. “¿A qué hora es el chapuzón de Jinete?”, preguntó Javier Ramos, editor de El Universal.

“¿Cuándo te vas a lanzar al Mar Caribe, ¿ya practicaste?, recuerda que eso es con camarógrafo”, aseguró en el chat Acord Bolívar, Ricardo Bello.

Lo cierto es que Jinete , a través de su columna de hoy, ya dejó claro que cumplió la promesa. “Me lancé anoche al Mar Caribe y el impetuoso, pero noble océano me devolvió a la orilla. Ahora estoy pensando seriamente en dedicarme a la Astro-Física. Sigo pensando que Urshela, por estadísticas, reunía todos los requisitos para ganar el Guante de Oro por encima de KIner Falefa, quien finalmente fue el elegido. Esto es algo loco y si se tuvieron en cuenta en esta oportunidad otros items entonces debieron explicar la forma cómo se elegía el Guante de Oro, pues así las cosas ni que Urshela no hubiera cometidos errores hubiera ganado”.