Freddy Guarín se desahoga en redes sociales, ¿qué le pasa?

Freddy Guarín, ex-jugador del fútbol profesional y que vistió muchas veces la camiseta de la Selección Colombia de Mayores, apareció en redes sociales con un mensaje poco alentador.

Guarín, quien ha sido noticia, algunas veces, por sus malos comportamientos, parece que está arrepentido de sus actos. Lea aquí: El nuevo look de Fredy Guarín que causó revuelo en redes

“Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy, a corazón abierto, esto no lo hago para generar lástima, ni ganar seguidores, lo hago con la intención de que le sirva a una persona, de un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas. Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y sea él quien guie nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios los bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza.. nunca es tarde”, escribió el exvolante en su cuenta de Instagram, texto acompañado por una fotografía, en donde se nota que está llorando.