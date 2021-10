Fram Pacheco, el jugador cartagenero que más vistió camisetas equipos profesionales, profesa un amor inquebrantable por su Real Cartagena del alma. Lea aquí: Fram Pacheco, en sintonía total con el deporte; ahora hace running

Aunque su paso por esta institución solo fue de algunas temporadas (2004, 2005 y 2007) él lleva al plantel heroico en su corazón y ahora que es entrenador sueña con dirigir en un tiempo no muy lejano al plantel auriverde.

“Real es el equipo de mi vida, lo llevo en el corazón. Tengo muchos recuerdos, esa final con el Cali en la A en 2005 fue algo especial, la gente la vivió al máximo. Gané varios títulos profesionales, pero el subtítulo con el Real me marcó porque lo que se vivió fue maravilloso”, dijo Pacheco, hoy director de la Escuela de Fútbol Formando Campeones Fram Pacheco”.

A los 23 años-dice- por poco toma la determinación de retirarse del fútbol y el Real le abrió las puertas. Eso no lo olvida.

“Real me llamó a jugar el torneo de la Primera B y fuimos campeones, al año siguiente logramos el subtítulo de la Primera A. De ahí despegué fuertemente en el fútbol profesional”.

Su memoria se traslada a esos dos momentos especiales. “Ese Real de Hernán Darío jugaba bien y, además, era ganas y corazón en la cancha. Teníamos un gran respaldo de los directivos Hernán Vélez, Augusto Pinedo y Roberto González y al mejor gerente deportivo, Dumek Turbay, eso nos ayudó a ser grandes”.

Y cómo olvidar esas dos gestas. “Fue mi primera final en Colombia y la gané. Eso no se olvida y a la hincada tampoco, la hinchada de Real me recuerda mucho y yo vivo feliz cuando se me acerca un hincha a pedirme una foto o un autógrafo”.

Ama a Real y quiere dirigirlo. “Me preparo para estar en la raya con el equipo de mi alma, soy cartagenero y me gustaría estar ahí y darle alegrías a mi equipo, ahora como técnico, haré el curso de la Afa y pronto estaré listo”, agrega.