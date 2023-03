¡Fracaso tras fracaso! El PSG de Messi y Mbappé no levanta cabeza

Es el destino del PSG en esta campaña, salvo que haya alguien capaz de debatirlo, el Marsella o el Lens. No lo parece a falta de diez jornadas para el cierre de la competición, pese al naufragio inesperado de este domingo en su terreno no perdía como local en la liga desde el 3 de abril de 2021, por 0-1 con el Lille, hace 35 encuentros en casa-, y la certeza del fracaso de Christophe Galtier, cuyo futuro parece agotado en cuanto termine el curso. Ni las numerosas bajas valen como excusa. Le puede interesar: ¡Se acabó la espera!: Luis Díaz regresa, y sería para un clásico inglés

Ciertamente, en un rato, dispuso de lo que pretendía. No contó quizá con la doble intervención de Steve Mandanda. El veterano portero puso la cara cuando Mbappe picó la pelota en un maravilloso pase de Messi, allá por el minuto 26, y contestó con rotundidad al trallazo que soltó también el fenómeno francés, ya en el 37, a pase también del campeón del mundo argentino. De Messi a Mbappe, de Mbappe a Messi. No hay más en este PSG.

Al menos en el primer tiempo, porque a Vitinha ni se le vio, porque Verratti y Fabián Ruiz ni se hicieron con el medio campo ni aportaron nada en la transición de la defensa de circunstancias hacia el ataque, porque hasta el vertiginoso Nuno Mendes no desbordó a nadie por su banda y porque Donnarumma es un portero poco fiable. Al primer tiro, al borde del descanso, Toko Ekambi lo batió. No era fácil, tampoco imposible, pararla.

El atacante, con la secuencia de manual de control y tiro, tras ganarle la espalda a parte de la defensa local en un estupendo balón largo en profundidad de Bourigeaud, golpeó de repente al París Saint Germain. También retrató a su defensa. No alcanzó Bernat a cortarle su tiro. Y no se enteró del todo, o de nada, Danilo Pereira. Un aviso. Como también lo fue la bronca a Messi cuando no controló un mal pase... Pero no hizo intención de recuperarla.