Fórmula Uno: Alonso desmiente de una posible salida a Red Bull

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) salió al paso de los rumores sobre su posible marcha a la escudería Red Bull y dijo que “no es bonito” ni para su equipo ni para él, y que vienen “de gente que usa las redes sociales para ganar seguidores”.

“Estoy un poco sorprendido. No leí muchas cosas, estoy un poco desconectado con tanto viaje. Me lo actualizaron hoy y estoy un poco sorprendido y decepcionado. Rumores siempre va a haber en la Fórmula Uno. Vosotros estáis aquí, habéis estudiado una carrera, sois periodistas, os habéis ganado el puesto. Normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, que son solamente gente que usa las redes sociales para ganar seguidores”, dijo este jueves en el circuito José Carlos Pace de Sao Paulo.

“Me sabe mal por vosotros, que ofrecéis siempre vuestra mejor versión. Me aseguraré de que haya consecuencias, porque no es bonito para nosotros. Ni para el equipo ni para mi ni para la reputación de nadie. Es mejor no jugar con esto”, añadió al respecto en declaraciones previas al Gran Premio de Brasil. Lea aquí: Exaltan al pesista Rafael Cerro, como ejemplo para los jóvenes bolivarenses

Sobre esta prueba, indicó: “Llegamos más cansados de lo que estábamos en Austin después de tanto viaje y estas carreras. Tampoco hemos tenido buenas carreras, así que un poco la moral va bajando”.