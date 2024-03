FIA confirma acusaciones contra su presidente por carreras en Arabia Saudí y Las Vegas

La BBC informó esta semana que Sulayem supuestamente intervino para revertir la sanción que Fernando Alonso recibió el año pasado en el Gran Premio de Arabia Saudí. Un segundo reporte de la BBC destacó que el mismo denunciante también aseveró que Ben Sulayem le pidió a los funcionarios no certificar el circuito de Las Vegas para la carrera que se escenificó ahí en noviembre pasado. Lea aquí: Con un Kylian Mbappé imparable, PSG llega a los cuartos de la Champion

El ente rector no entró en detalles sobre las acusaciones o identificó a Ben Sulayem como la persona denunciada. En un comunicado adicional enviado a The Associated Press, un portavoz de la FIA señaló: “Resulta desafortunado y causante de enorme preocupación de que el asunto haya sido filtrado a la prensa sin previa autorización y que ciertos aspectos del informe fueron divulgados con inexactitudes”.

Las publicaciones de la BBC atizan el que fue un dramático mes de febrero, cuando Red Bull investigó al jefe de Red Bull Christian Horner debido a una denuncia de conducta inapropiada hacia una empleada del equipo. La denuncia fue desechada días antes del inicio de la temporada en Bahrein, con victoria de Max Verstappen de Red Bull.