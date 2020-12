Firme como un roble. Así está Antonio Cervantes Reyes ‘Kid Pambelé’, el gran campeón mundial que reinó durante mucho tiempo y que hoy cumple 75 años.

En el mundo de hoy no es fácil llegar a los 75 años, por eso Pambelé está agradecido con Dios.

“Me siento muy feliz al lado de mi familia, apartados del COVID-19, que tanto daño ha hecho a nivel nacional y mundial. Gracias a Dios estoy bien, firme”, dijo Pambelé ayer a El Universal.

Un 23 de diciembre de 1945 nació en San Basilio de Palenque quien ha sido considerado como el mejor boxeador colombiano de todos los tiempos, en la categoría de welter junior (140 libras).

¿Hoy qué le pediría de regalo al Niño Dios?

- Ya le pedí, pedí que nos siga dando mucha vida, tanto a mí como a toda mi familia, la de aquí en Colombia, la de Venezuela y donde estén.

¿Cuáles han sido los tres momentos más importantes de su vida?

- Cuando gané el título mundial por primera vez a Alfonso Peppermint Frazer en Panamá. Toda la gente gozó y disfrutó al máximo de ese título mundial. También fue importante cada vez que defendí el título del mundo, pues lo hice durante muchos años, dando más alegrías.

Y el tercer momento más importante...

- Aparte del nacimiento de mis hijos otra cosa que ha sido importante en mi vida y quiero mencionar es la salud con la que me he mantenido, mi Dios me ha favorecido para estar bien.