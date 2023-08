Fedeligas, garantía para beneficios del deporte de Bolívar

Roberto Vergara, presidente de Fedeligas.

Roberto Vergara, presidente de Fedeligas, dijo que: “Hay una gran alianza con Iderbol, gerenciado de buena forma por Ariel Zambrano, con el apoyo decidido de Vicente Blel, gobernador de Bolívar, para que nuestros deportistas brillen y mantengan el nombre de nuestro departamento en los primeros lugares en los próximos Juegos Nacionales”, dijo Vergara.

¿Qué papel juega Fedeligas para las ligas deportivas departamentales?

- Se busca que la finalidad sea el bienestar del deportista, ayudamos a los presidentes de las mismas para darle a los deportistas lo mejor para los viajes, como lo es buena alimentación, un buen hotel, transporte, vitaminas, implementación y otros aspectos que son valiosos para que nuestros deportistas tengan lo mejor y puedan rendir al máximo.

¿Y qué garantías tienen hoy las ligas que les permita dormir tranquilas?

- Fedeligas les ayuda a darle bienestar a los deportistas y eso ya es mucha ganancia. Ayudamos a que se organicen y planifiquen mejor. Si hay un convenio con un ente, en este caso Iderbol, Fedeligas sale al frente a financiar ese convenio y no la Liga como tal, anteriormente firmaban un convenio y a lo mejor los recursos no llegaban en la fecha y les tocaba a los dirigentes salir a buscar la plata por otro lado, muchas veces al interés, para que sus deportistas pudieran viajar a los torneos y después esperaban los apoyos prometidos. Hoy no es así. Fedeligas está al frente de todo y eso genera tranquilidad.