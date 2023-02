Famoso beisbolista no tuvo temor y confiesa que es homosexual

Otro caso de homosexualidad en el deporte salió a flote en los últimos días. Se trata de un pelotero nacido en República Dominicana y quien pertenece a las menores de las Medias Blancas de Chicago. Anderson Comás, quien es lanzador zurdo, toma la decisión de publicar su condición en sus redes sociales, acto que fue aplaudido por muchos, incluso, su organización le dio su respaldo. Lea aquí: Futbolista reconocido se separa de su mujer y después se declara gay

“Advertencia: si eres homofóbico este post tal vez no es para ti o tal vez si, para que te des cuenta todos importamos y todos somos iguales.

Tal vez esto solo sea un saliendo del closet, pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños, quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas, soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona, soy un jugador profesional de béisbol, es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños, no escuches todas esas cosas malas que dicen de nosotros porque yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos, si te lo propones puedes lograr todo lo que quieras, solo cree en ti y todo estará bien”, escribió el jugador en Instagram.