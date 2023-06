Falcao García y Lorelei Tarón dieron a conocer el género de su quinto hijo

Familia García Tarón. | Foto: Instagram: @falcao

Lorelei confesó que meses atrás perdió un bebé

Cabe recordar que la pareja confesó que el año pasado perdieron un bebé. La revelación llegó luego de que uno de los usuarios le preguntará si les gustaría tener otro hijo, a lo que que Lorelei respondió con una durísima confesión: “Sí lo queríamos mucho, pero no pudo ser, lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas”.

“Nosotros perdimos un bebé y sé que también era el propósito de Dios. Fue difícil y decidí hablarlo con muchas mujeres. De hecho, tenemos un grupo que se llama Power Girl, con mujeres en todo el mundo. Además, tengo amigas que han perdido cuatro veces el bebé. No es fácil, pero tener a Dios te ayuda a sobrellevar más este tipo de cosas, nada en la vida es casualidad. Yo había tenido cuatro embarazos superbuenos, no tuve problemas con ninguno y cuando me pasó esto no lo entendía”, dijo la cantante.