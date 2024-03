F-1: Fernando Alonso asegura que no dejará que lo que hacen los demás dicte su destino

El español Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, habló sobre su futuro la próxima campaña y afirmó que tomará la decisión que crea en base a lo que él considere y no a los movimientos que se están llevando a cabo en otras escuderías. Le puede interesar: Día, hora y canal del partido entre España vs. Colombia

El fichaje del británico Lewis Hamilton por Ferrari, para la temporada de 2025, e incluso la posibilidad de que el neerlandés Max Verstappen, gran dominador de la Fórmula Uno en las últimas temporadas, abandone Red Bull aventuran cambios en la parrilla de la Fórmula Uno, lo que según Alonso, no le condiciona a la hora de decidir su futuro.

“Siempre ha sido así. Ser el dueño de mi destino a veces me ayudó y otras veces me perjudicó. Escogí cuándo irme y cuándo llegar a un equipo; escogí cuándo parar en la F1 y cuándo regresar. Ahora elegiré lo que hago el año que viene. No seguiré lo que hacen otros y que ellos dicten mi destino. Lo haré por mí mismo, para bien o para mal es como soy”, indicó el bicampeón mundial en el circuito australiano de Albert Park, donde este fin de semana se disputará el tercer Gran Premio de la temporada.