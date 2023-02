¡Expectativa!: Este domingo sudarán la gota gorda en la Carrera Creyentes

La Carrera Creyentes tendrá una salida VIP de 11 y 6 kilómetros con camiseta edición especial, hidratación, logística y fotos.

El lugar de concentración es la plazoleta interna centro de ventas de Serena del Mar. El horario de calentamiento será a las 5:50 de la mañana y la salida a 6.10 a.m.

Danilo Lo Amador, de 42 años, es uno de los participantes en este evento. “Estaré en los 11K de la Carrera Creyentes, me he preparado bien, espero mejorar mis tiempos y disfrutar de esta carrera, en la que me encontraré con muchos familiares y amigos. Disfrutaré al máximo de esta carrera”.