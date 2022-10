¡Éxitos!: Juan Jaramillo y Mateo Olmos, rumbo al Mundial de Karate Do

Juan Jaramillo aún recuerda cómo se inició en el mundo del karate do, deporte en el que nunca imaginó llegar tan lejos, como lo ha hecho.

"Inicié a los 4 años, le dije a mi abuelo (Hernando) que cuando viera una escuela de karate do me metiera y así fue. Me molestaban mucho en el colegio porque era gordito y quise practicar algún deporte para distraerme", dijo Juan, de 17 años y quien terminó bachillerato el año pasado en el colegio La Salle.

Jaramillo vive días muy felices, pues junto a Mateo Olmos representará a Bolívar y Colombia, en el Mundial de Karate do Juvenil, a celebrarse en Konya (Turquía) entre el 24 y 30 de octubre.

Valieron la pena tantos años de esfuerzo y dedicación de estos dos karatecas que hoy ven cómo se hace realidad un sueño que fue tomando fuerza con el paso de los años y que hoy es posible.

Jaramillo es primero en el ranking nacional y ha logrado tener una buena figuración en torneos internacionales. “Tengo una medalla de plata en campeonato Centroamericano y del Caribe en Bogotá y fui quinto en el Suramericano de Guayaquil (Ecuador). Ahora mi meta es lograr un bronce en el Mundial, me siento bien preparado, lo he dado todo, quiero representar bien a Bolívar y a Colombia con la ayuda de Dios”.

Competirá en la categoría + 76 kilogramos Kumite.

Los bolivarenses recibieron el respaldo de la Gobernación de Bolívar, a través del Iderbol. Ellos están listos para vivir su propia experiencia en una cita mundial.

El respaldo económico incluye: tiquetes, alojamiento, alimentación e inscripción. No se deben preocupar por nada.

Olmos, listo

Mateo Olmos, primero en el ranking nacional en la categoría +70 kilogramos Kumite, está que compite solo, no se cambia por nadie. “Quiero ganar una medalla propia y adquirir experiencia. Soy actual subcampeón Centroamericano y del Caribe, primero en el ranking nacional en Junior +76 kilogramos Kumite”.

Olmos además quedó sexto en el Panamericano y compite en Cadetes +70kg Kumite.

También se inició a los 4 años en el karate do, pero también incursionó en la natación, baloncesto y fútbol

Es un joven inteligente que siempre se destaca en el colegio con muy buenas notas. Es disciplinado y siempre entrena con mucha dedicación pensando en perfeccionar sus habilidades en este deporte.