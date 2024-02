Exigen pronta respuesta sobre el caso de acoso que involucra a jefe de Red Bull

El director ejecutivo de Ford Motor Co. insistió en una resolución sobre la investigación del director del equipo Red Bull, Christian Horner, en una carta enviada a la escudería, de la cual fue obtenida una copia por The Associated Press el domingo.

La carta con fecha del viernes, por el CEO de Ford Jim Farley, expresó su descontento con las "denuncias no aclaradas de comportamiento inapropiado por parte de los líderes de Red Bull Racing".

Farley mencionó que han transcurrido 11 días desde que Ford, que suministrará los motores Red Bull a partir de 2026, primero solicitó información adicional sobre la investigación que la casa matriz de Red Bull anunció el 5 de febrero sobre las acusaciones en contra de Horner hechas por una empleada del equipo. Red Bull no ha brindado detalles públicamente sobre las acusaciones, que fueron inicialmente caracterizadas de manera interna como una pesquisa sobre la “manera agresiva de dirección” de Horner, pero que ahora han cambiado hacia informes de conducta sexual inapropiada.