Exfutbolista Wílder Medina tira de humildad y lanza pulla a influencers

El exfutbolista notó la sorpresa en las caras de las personas al verlo en la buseta, pero también destacó que su humildad era motivo de alegría para algunos. En un mensaje directo a los influencers, Medina señaló: “Es un consejo para ustedes. No pierdan la humildad. Estén donde estén. Yo no soy como esos influencers que se ponen gorro, gafas y bufandas para que nadie los vea. No papá. No podemos cambiar así tengamos mucha plata. No podemos olvidar de dónde venimos”.