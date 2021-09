“Este encuentro fue maravilloso, casi todas las glorias del boxeo vinieron. Lo hicimos es porque el boxeo está olvidado, no están quitando los escenarios del boxeo, estamos cansados. La exhibición sirvió como una protesta sana y deportiva. Que la Liga de Boxeo de Bolívar se pellizque”, dijo Ílido, quien fue ‘rey’ en la categoría Supermosca.

Ílido Julio siente que el boxeo en la ciudad y el país está en decadencia. Esta situación le preocupa, pues cree que el deporte de la “narices chatas” podría servir como salida a los problemas para aquellos jóvenes que no tienen una oportunidad de salir adelante.

“Los que están ahora en el boxeo trabajan con las uñas, el deporte que más le ha dado gloria al país está marginado. Imagínate, que para que me den mi pensión por ser campeón mundial me ha tocado meter tutelas y un derecho de petición. No es justo”, añadió Julio, quien nació en San Onofre, Sucre.

En el evento asistieron periodistas y amantes del boxeo. Algunos se tomaron fotos con aquellos que dejaron el alma y corazón en un cuadrilátero.

“Me avisaron que estos campeones iban a estar reunidos y me vine corriendo a tomarme fotos con ellos”, expresó Jaime Flórez, quien vivió la época dorada del boxeo colombiano.