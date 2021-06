Harry Kane no solo no ha anotado un gol en los dos primeros partidos de Inglaterra en el Campeonato Europeo sino que no ha hecho un solo tiro al arco.

Fue el principal blanco de las críticas tras el deslucido empate sin goles ante Escocia en la segunda fecha, pero de todos modos el técnico Gareth Southgate lo confirmó en la alineación que enfrentará el martes a la República Checa de Patrik Schick, una de las sensaciones del torneo tras anotar tres goles en dos presentaciones.

Los dos equipos comparten la punta del Grupo D con cuatro unidades y están prácticamente clasificados a los octavos de final, pero los checos tienen mejor saldo de goles y terminarían primeros si empatan. Inglaterra tiene que ganar para llevarse el grupo y seguir jugando en Wembley en la próxima fase. De terminar segundo, iría a Copenhague.

La sequía de Kane es producto en parte del poco apoyo que recibe de los generadores de juego.

“Tenemos que darle más balones, tirar más centros al área”, comentó Raheem Sterling. “Sabemos que a la hora decisiva, Harry va a responder”.

Los ingleses no solo deberán mejorar su juego ofensivo sino que tendrán que cuidarse de Schick, quien ha desplegado clase e instinto goleador. Lidera la tabla de cañoneros del torneo junto con Cristiano Ronaldo.

“Sabemos que Inglaterra tiene grandes jugadores”, afirmó el delantero checo. “Pero en sus primeros partidos no crearon muchas ocasiones de anotar, tienen algunos problemas en el ataque”.

El duelo tendrá lugar en Wembley, donde los checos perdieron la final del Euro de 1996 ante Alemania. Al doblegar a Escocia en su debut y empatar luego con Croacia, los checos ya hicieron más que en la Euro 2016, en la que no pasaron de la primera ronda.

Croacia y Escocia, ambos con un punto, se medirán en el Hampden Park de Glasgow en busca de tres puntos que seguramente clasificaría al que se los lleve.

Southgate trata de mantener la calma y dice que Portugal se coronó campeón en 2016 después de empatar sus tres partidos de la fase inicial.

“Nos dice que no siempre los que ganan sus primeros partidos son los que se llevan el título”, dijo Sterling.