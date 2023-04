“Estoy decepcionado”: Tiger Woods abandonó el Masters de Augusta por lesión

“Estoy decepcionado de tener que retirarme esta mañana debido al agravamiento de mi fascitis plantar”, dijo Woods en Twitter. “Gracias a los fanáticos y a (at) TheMasters que me han mostrado tanto amor y apoyo. ¡Buena suerte a los jugadores hoy!”.

“Siempre me ha gustado este campo de golf y me encanta jugar este evento”, dijo Woods después de su segunda ronda el sábado. “Obviamente me he perdido un par con algunas lesiones, pero siempre he querido jugar aquí. Me ha encantado.

Woods también se retiró antes de la ronda final del Campeonato de la PGA del año pasado con lo que su agente, Mark Steinberg, describió como dolor y molestias en el pie derecho. Eso ocurrió horas después de que el 15 veces campeón de Grand Slam llegara cojeando a 79 en Southern Hills en Tulsa, Oklahoma, en un clima igualmente frío y ventoso; había disparado 69 en la segunda ronda.

Woods capturó su quinta chaqueta verde en 2019 cuando terminó un golpe por delante de Koepka, Dustin Johnson y Xander Schauffele. Fue su primera victoria importante en 11 años y, a los 43 años, Woods se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en ganar el Masters después de Jack Nicklaus, que tenía 46 años cuando ganó su sexta chaqueta verde en 1986.