“Estoy arrepentido”: Carlos Alcaraz tras tirar su raqueta ante Ruusuvuori

“Lo he hablado con Juan Carlos (Ferrero, su entrenador) y este tipo de cosas no pueden pasar”, afirmó el jugador murciano, que añadió que “sacar los partidos sin ser brillante, sin sacar la mejor versión, te da confianza”.

"Ha sido una parada metal, no apoyo ese tipo de cosas, pero me ha salido y estoy arrepentido", aseguró luego en conferencia de prensa.

“Me centré en hacer un buen saque, siempre pensando que podía, que tendría mi oportunidad al resto”, comentó.

“Yo soy agresivo y siempre voy a por el punto, pero Emil no me lo permitía, había que entrar en el rally, hacer que los puntos durasen un poco mas. Me adapto mucho a las circunstancias, mi estilo es agresivo, pero si hay que pasar siete lo hago y también me siento cómodo”, afirmó.

Para el número dos del mundo, primer cabeza de serie en Madrid, “había que sacar el partido como fuera”, aunque ello le costase terminar “agotado física y sobre todo mentalmente”.