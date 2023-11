Estos son los precios de las entradas para el juego de Colombia en Cartagena

La Selección Colombia Sub 23, tendrá dos partidos amistosos en Cartagena y Barranquilla, respectivamente, como parte de la preparación para el Preolímpico 2024 que se celebrará en Venezuela. La “Tricolor” de esta categoría se enfrentará a Perú, los días 9 y 12 de diciembre en la capital del Departamento de Bolívar y posteriormente, en la capital del Atlántico. Lea aquí: Oficial: Selección Colombia jugará amistoso en Cartagena

9 de diciembre

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23

Estadio: Jaime Morón León

Hora: 5:30 p.m.

Ciudad: Cartagena, Colombia

Transmisión: Por definir

12 de diciembre

Colombia Sub 23 vs Perú Sub 23

Estadio: Romelio Martínez

Hora: Por definir

Ciudad: Barranquilla, Colombia

Transmisión: Por definir

La venta de la boletería estará a cargo de TuBoleta en www.tuboleta.com y desde hoy podrá adquirirla el público en general, que desee asistir al primer partido y apoyar a nuestra Selección Colombia Sub 23, en Cartagena.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Occidental $40.000 (servicio incluido)

Oriental $21.000 (servicio incluido)

Sur: $10.000 (servicio incluido)

Tiquetera: https://tuboleta.com/eventos/detalle/amistoso-colombia-vs-peru/1151519716