Estos son los 16 bolivarenses en los Juegos Centroamericanos de El Salvador

“En 2018, en los Centroamericanos de Barranquilla perdimos la final ante República Dominicana y obtuvimos plata. La verdad sueño con otra final, hay mucha renovación en la nómina, hay ganas, no será fácil, abrimos con Cuba, venimos con un ritmo de juego muy bueno y esperemos que se nos den las cosas a favor”, sostuvo la capitana de la selección nacional de voleibol.

Andrés Jiménez, ganador de 12 títulos mundiales de patinaje, viajó cargado de optimismo a El Salvador.

“Estoy muy contento de poder tener la posibilidad de representar a Colombia en unos Juegos Centroamericanos por primera vez, gracias a Dios he tenido una carrera muy buena en diferentes eventos internacionales, hoy se me da otra oportunidad, esto me llena de orgullo y voy optimista a disputar las medallas que estos Juegos estarán entregando”. Lea además: ¡Qué fogueo!: Andrés Jiménez y su reto de figurar en los Juegos Nacionales

Tiene claro lo que puede dar en cada competencia. “Llego en excelente nivel, lo acabo de demostrar en el selectivo de Ibagué, donde logré mi cupo para estar en el Mundial de Italia. Vengo a estos Juegos a dar lo mejor de mí, quiero ganar medalla”.