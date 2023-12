“Estos jugadores de Junior están para grandes cosas”: Arturo Reyes

Arturo Reyes no se quiere atribuir el solo el éxito de la llegada de Junior a la final ante Independiente Medellín, sino que ha destacado el comportamiento de los jugadores que han “trabajado calladamente” para sacar al equipo adelante, especialmente en los dos partidos que restan para que termine la Liga BetPlay Dimayor II. Lea: Medellín vs Junior: gran final del fútbol colombiano en el segundo semestre 2023

Pero reconoce que para que este equipo salga campeón tiene que seguir ajustando cosas. "Sabemos que tenemos que corregir, que tenemos que ver el video y tratar de hacer mejor algunos momentos del juego, que sabemos que tenemos que mejorarlos. Pero cuando uno tiene un grupo de seres humanos tan convencidos y que han hecho tanta buena amistad entre ellos, que esto no se habla, estos ustedes no lo conocen, pero dentro del grupo hay una fuerza muy grande".

De lo que viene dijo que está tranquilo. “Porque yo siempre he estado tranquilo y feliz también, pero es que el grupo me transmite eso y precisamente una de las cosas que hablamos en mitad de tiempo fue eso. Yo les dije que tenía rato que no dirigía un partido tan tranquilo y lo dirigía tranquilo porque eso era lo que estaba viendo dentro del campo. Me daba tranquilidad lo que yo veía dentro del campo, que habíamos ganado el primer tiempo y que teníamos que salir a ganar el segundo tiempo, gracias a Dios”.

Reconoce que ante Independiente Medellín no puede cometer errores porque se los pueden cobrar. “Yo creo que por el momento nos va faltar algo de concentración, sobre todo en pelota quieta; pelota quieta no es sólo, o las situaciones estándar, no solo tiros de esquina, los saques de banda también lo son. Creo que hay que estar más atento en ese aspecto”.