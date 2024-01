“Estos incumplimientos vienen desde el Gobierno pasado”, Ciro Solano

En una entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, expresó su consternación y tristeza por la decisión de retirar a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Solano atribuyó la situación a incumplimientos en los pagos que se remontan al Gobierno anterior y a presiones ejercidas por Paraguay.

“Después de tantos esfuerzos, de tantos años, la única vez que Colombia ha hecho unos Juegos Panamericanos fue en 1971 en Cali, ya los jóvenes no se acuerdan de esos Juegos, pero nosotros nos acordamos mucho, que dividió la historia de Cali en dos. Estamos consternados, muy tristes, fue un daño muy grande para el deporte colombiano, para la imagen del país”, lamentó Solano sobre la decisión de Panam Sports. Lea aquí: “Si no pagamos Colombia no será sede los Panamericanos 2027”: Ciro Solano

El presidente del Comité Olímpico Colombiano señaló que los problemas comenzaron con incumplimientos en los pagos desde el Gobierno anterior, pero también reveló que Paraguay ejerció presión para que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

“Siempre tuvimos un palo en la rueda de un país que creíamos que era hermano deportivamente como Paraguay. Hay una persona que siempre ha tenido interés en hacer los Juegos desde el momento que Colombia tuvo dificultades con los pagos, pero esto se firmó el 31 de mayo del 2021, estamos en el 24. Estos incumplimientos vienen desde el Gobierno pasado, ”, expresó Solano.