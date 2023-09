Esto respondió Cristiano Ronaldo cuando lo llamaron ‘loco’ por irse a Arabia

“Es normal que se critique, ¿en qué liga no se critica? ¿Dónde no hay problemas y polémicas? Hay problemas en todas partes. España, Portugal...”, comentó.

"Lo sabía, lo sigo diciendo, todo el mundo pensaba que me había vuelto loco, pero resulta que lo loco no es tan loco... Es normal jugar en la liga árabe. Como jugador del Al Nassr, sabía que esto iba a pasar", afirmó Cristiano en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

“En todas las ligas hay polémica, pero en Portugal ha habido mucha polémica. (...) Soy portugués, eso me preocupa, porque me gustaría que estuviera en lo más alto, pero no lo va a estar y no lo está”, apuntó.

Portugal tiene “a todo el mundo opinando, todo debatiendo, 40 canales hablando, debatiendo. Eso es malo, muy malo. Por eso en un futuro próximo no estará en lo más alto, como una Premier League, una Liga española o una Liga alemana. Pensaba que podría estar entre las cuatro o cinco primeras, pero ahora no lo creo”, afirmó.