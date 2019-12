“Esto me marcó para toda la vida, gracias a Dios por otra oportunidad”: David Ortiz

“Yo recuerdo todo, nunca perdí el conocimiento. Esto es algo que me marcó porque yo nunca he tenido inconvenientes con nadie y no podía creer lo que estaba pasando, creí que era una pesadilla, luego me di cuenta que tenía un disparo”, recordó.

Los sicarios llegaron al lugar en moto y uno de ellos fue alcanzado y golpeado por transeúntes que se percataron de lo sucedió. Actualmente está en manos de las autoridades. “Yo no tengo enemigos, la gente sabe quién soy por eso no ando con escoltas”, apuntó.

Ortiz recibió dos balazos y estuvo en una cirugía que duró seis horas. Luego fue trasladado a Boston, Estados Unidos, para otros procedimientos quirúrgicos. “Dios me dio otra oportunidad, yo me vi muy mal y de verdad estoy muy agradecido”, señaló. El exjugador contrató investigadores para dar con los responsables del ataque que casi le cuesta la vida.