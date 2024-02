Este sábado, boxeo profesional de lujo en Cartagena

Edwin ‘La Roca’ Barrios. //CORTESÍA

El periodista Vicente Cáceres, director de comunicaciones, dijo que “es una cartelera pareja, es además un regalo de Kareem Land para los boxeadores y entrenadores de la ciudad por la ayuda que le han prestado”.

La cartelera

1. Leiver Santos (VEN) vs. Guillermo Moreno (VEN), 4 asaltos

2. Wílmer Padilla (COL) vs. Francisco Morales (COL), 4 asaltos

3. Déimer Martínez vs. Sergio Mendoza, a 4 asaltos

4. Isaac Torres (VEN) vs. Antonio De Las aguas (COL), 4 asaltos

5. Erik Hanley (USA) vs. Luis Andrés Martínez (COL), 4 asaltos

6. Edwin Barrios (BOL) vs. Marlon Olea (ATL), 6 asaltos

7. Willy Arenilla (COL)vs. Elías Hidalgo (COL), 8 asaltos

8. Dioskar Romero (VEN) vs. Víctor Berrío (COL), 6 asaltos.