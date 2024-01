Este fue el mensaje de Arturo Vidal al América de Cali

“Se han portado muy bien conmigo y me han tratado bien. No se dio, pero los estaremos apoyando a la distancia. Les deseo lo mejor en Colombia y ojalá sea campeón. Un saludo a todos los del América de Cali”, fueron las palabras de Arturo Vidal, quien tiene una relación con la modelo pereirana Sonia Isaza, hincha del cuadro rojo.

Pero finalmente el deportista, que jugó en Juventus, Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán, entre otros equipos, no aceptó las ofertas que le hicieron y posiblemente su destino sea el Colo-Colo, club en el que debutó en 2005. Lea aquí: Video: así fue la discusión entre Vinícius y Rodrigo De Paul

El volante agregó que su decisión de no ir al equipo de Cali pesó más por su corazón, por el sentimiento que tiene hacia el Colo-Colo, pero valoró la gestión que hizo el América. “Como se la jugaron fue espectacular. Cada vez que veía a ellos me sentía orgulloso y me daba cuenta el jugador que era yo”, concluyó.