Este fin de semana habrá boxeo en Cartagena

Los combates

Jeremy Triana se enfrentará a Jeison Ortega, mientras Gueimer Guerrero Castillo será el rival de Omar Enrique Prens Sánchez. Jesús Rocha, por su lado, buscará el triunfo ante Willys Arenilla, lo mismo hará Yolis Marrugo ante Katherine Tobón Martínez, en la única pelea de la rama femenina. Los otros duelos serán Wilmer Padilla vs. Javier Tineo; Juan Martínez vs. Ángel González y Vieris Ortega vs. Johan Ollarver.