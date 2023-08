Este es el sueldo de Linda Caicedo en el Real Madrid

Linda Caicedo ha emergido como una de las figuras más prominentes en el fútbol colombiano y mundial en los últimos años. Su habilidad excepcional con el balón y sus destacadas jugadas tanto en el Real Madrid como en la Selección Colombia Femenina la han catapultado como una de las mejores jugadoras de la actualidad, particularmente en su reciente desempeño en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Lea aquí: Lo que sigue para el fútbol femenino de Colombia después del Mundial

No obstante, su influencia no se limita a su participación en el torneo internacional. Su impacto en el Real Madrid también ha sido significativo desde su llegada a principios de este año, tras haber defendido los colores de equipos profesionales como el América y el Deportivo Cali. Aunque aún no ha levantado ningún título con el conjunto ‘merengue’, su labor en el campo ha sido constante, contribuyendo al equipo que persigue la gloria. En la última liga local, el Barcelona se coronó campeón con 85 puntos, mientras el Real Madrid obtuvo 75 puntos, subrayando la competitividad en el torneo.