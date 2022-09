Este es el reto de la selección Colombia de voleibol; hay 6 bolivarenses

“Hemos luchado mucho”

Yeisy Soto está saltando en un solo pie, hoy ya no es la niña que se inició jugando voleibol hace muchos años sino la mujer que ha luchado día a día para ayudar a cumplir el sueño de toda la familia del voleibol femenino en Colombia.

“Hemos tenido una preparación de talla mundial, como lo amerita esta competencia, tenemos una gran expectativa con este mundial, hemos luchado muchísimo para estar aquí, física y deportivamente estamos muy bien”, recalcó Soto, central, de 26 años, que buscará poner buenos números y ratificarse como una de las mejores bloqueadoras de Sudamérica.

El incentivo

Antes de viajar, las seis deportistas del registro de Bolívar recibieron como estímulo la suma de 42 millones de pesos, de parte de la Gobernación de Bolívar, a través del Iderbol.

El reto

Es la primera vez que se participa y es lógica la incertidumbre que hay en torno a lo que será la participación de Colombia en este mundial. Lo único claro es que la Selección ha entrenado fuerte y se le ha trabajado duro la parte mental. La idea no es solo participar sino competir y avanzar a la segunda fase. Ese es el gran reto.

El calendario

Colombia se encuentra en el puesto 16 del ranking mundial y hace parte del grupo D.

Debutará este domingo ante Japón en Arnhem, Países Bajos, a las 7:30 de la mañana.

El martes chocará ante China (7: a.m.), el miércoles se las verá con Brasil (8 a.m.), el viernes 30 de septiembre jugará frente a Argentina (11 a.m.) y el 1 de octubre cerrará frente a República Checa (11 : a.m.).

Cuántos clasifican

Las cuatro selecciones que más partidos ganen serán las que pasen a la siguiente fase.