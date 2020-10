Los cinco partidos correspondientes de las Eliminatorias Sudamericanas se jugarán hoy martes. La segunda jornada arranca con el duelo entre Bolivia vs Argentina, después verán acciones Ecuador vs Uruguay; Venezuela vs Paraguay: Perú vs Brasil y Chile vs Colombia. A continuación el horario de los partidos. Los partidos Ecuador ante Uruguay y Chile vs Colombia se podrán ver por la pantalla del Gol Caracol.

Programación

Bolivia vs Argentina 3 p. m.

Ecuador vs Uruguay 4 p. m.

Venezuela vs Paraguay 5 p. m.

Perú vs Brasil 7 p. m.

Chile vs Colombia 7: 30 p. m.

Resultados de la primera jornada

Colombia 3 Venezuela 0

Uruguay 2 Chile 1

Paraguay 2 Perú 2

Brasil 5 Bolivia 0

Argentina 1 Ecuador 0