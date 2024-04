Este es el equipazo de baloncesto que llevará Estados Unidos a París 2024

LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant liderarán a la todopoderosa selección masculina de baloncesto de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La cadena ESPN y el portal The Athletic adelantaron este lunes once de los doce jugadores que formarán parte del combinado de barras y estrellas para esta cita olímpica.

Así, además de LeBron (Los Angeles Lakers), Curry (Golden State Warriors) y Durant (Phoenix Suns) también estarán en la capital francesa Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) y Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).