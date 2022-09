Estas figuras tienen a la espera a los amantes de las Grandes Ligas

En las Grandes Ligas hay una rivalidad de antaño y esa es entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, que no solo se juegan la vida en estos enfrentamientos sino que se la ponen difícil a aquellos que quieren alcanzar la gloria individual en uno de estos choques.

Es el caso de Aaron Judge, quien está a solo un jonrón de hacer historia, pero Medias Rojas se la pone difícil, los lanzadores no le tiran nada bueno, le esconden la bola para evitar que consiga el récord ante ellos.

Michael Wacha, lanzador de Boston, no quería cargar con esa cruz, no le lanzó nada bueno y prefirió otorgarle dos bases por bolas. John Schreiber siguió la misma línea y le dio otro boleto a primera base. Hay que esperar, aún no llega la marca del Juez. Lea aquí: Selección Colombia: a este cartagenero no lo mueve nadie de la titular

Babe Ruth, en 1927, impuso el récord de 60 jonrones en la misma temporada y esa cifra ya fue igualada por el gran Aaron Judge, la estrella de los Yankees de Nueva York.

El récord histórico lo tiene Roger Maris, quien en 1977, conectó 61.

Restan 12 partidos para terminar la temporada y todos los analistas coinciden en que lo logrará, pero por ahora Medias Rojas se la pone difícil.

Yankees superó 5-4 a Boston en 10 entradas. Este viernes se volverán a ver las caras a las 6:05 de la tarde.

Esperando a Pujols

El otro récord que tampoco se pudo dar es el de Albert Pujols, de 4-1 y quien no pudo batear el jonrón número 700 en su carrera (lleva 698), en el partido en el que su equipo, Cardenales de San Luis perdió 5-4 ante Padres de San Diego.

Sencillo de Solano

El barranquillero Dónovan Solano se fue de 3-1 en la derrota 5-1 de su equipo, Rojos de Cincinnati, ante Cerveceros de Milwaukee. El promedio le quedó en .293 al colombiano.

Urshela, en blanco

El cartagenero Gio Urshela se fue en blanco en cuatro turnos al bate en la derrota de los Mellizos de Minnesota 1-0 ante Royals de Kansas City.

El tercera base, quinto en el orden al bate ayer, tiene ahora average de .270 y Minnesota siguió en el tercer lugar de la división Central de la Liga Americana, con 73 ganados y 77 partidos, alejándose de la postemporada.