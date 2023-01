¡Están listos! Clásica de La Candelaria, un gran reto para arrancar el 2023

Se han entrenado con todo porque quieren hacer el mejor tiempo posible en la Clásica de La Candelaria, a celebrarse este domingo en Cartagena, en un recorrido de 102 kilómetros, que seguro llevará muchas emociones en la competencia.

El recorrido, que se inicia a las 6 de la mañana, incluye la Granja de Los Abuelos, Retorno Las Américas, Lomita Arena-Ramblas, Serena y Sprint Militar. Habrá dos categorías 18-35 años y más de 36 años en masculino y femenino. Nairo Quintana no se retira: “Quiero volver a competir, no me rindo”