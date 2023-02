¿Estaba en carnavales? Jugador de Junior aclara foto polémica

“Quiero aclarar un tema que es una foto mía ‘enmaicenado’. No viajé a Pasto por decisión técnica, esa es la verdad, no me quedé por los carnavales. Estoy molesto que por cualquier cosa, quieren formar candela. Simplemente estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con mi hijo? no jugué fue por una decisión de la dirección técnica”, afirmó el lateral, quien se mostró molesto en la rueda de prensa. Lea aquí: Futbolista no quería jugar en Junior, pero la plata lo convenció

“Yo entiendo la situación del equipo, pero por una foto quieren incendiar todo. Ya cometí todos mis pecados en el pasado. Yo tengo mi familia, mis hijos y hoy estoy velando por ellos”, agregó el jugador.